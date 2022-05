La conductora Janet Barboza salió al frente y aprovechó un momento de “América Hoy” para responder a las críticas de Magaly Medina, quien señaló que el programa de América TV copia la pauta de “Magaly TV, la firme”.

Como era de esperarse, la popular ‘Rulitos’ se refirió a las críticas y si bien no dio ningún nombre de para quién estaba dirigido su mensaje, resaltó que era una persona que en su programa se pasa hablando “treinta minutos” de “América Hoy”.

“Tú también, la estás pasando piola tú, que me están contando que todos los días nos dedicas editoriales y haces programa con nuestro contenido, no te vayas por las ramas, no disfraces las cosas, porque tú sabes que a mi me sobran las ganas de responderte”, expresó Barboza

“Yo soy libre de mandar las indirectas que quiera, pero de forma caleta, hablar 30 minutos hablando del programa de América Hoy”, agregó la conductora de televisión.

¿Qué dijo Magaly Medina?

La conductora de televisión Magaly Medina dedicó varios minutos de su programa del último miércoles para lanzar una dura crítica contra “América Hoy”, presuntamente por copiar la pauta de su programa en ATV casi todos los días. Según dijo, existe otro espacio que solo “dan la vuelta” y copia el contenido de su programa.

“Acá nos matamos trabajando, empezamos a las 10 a.m. armando la pauta, rebanándonos los sesos para crear temas en que la noche los entretenga; sin embargo, hay gente que no tiene creatividad, que no quiere trabajar, son productores de puro nombre, engreídos de sus jefas, entonces agarran su cuaderno a esta hora de la noche y ven qué temas tiene Magaly y mañana les dan la vuelta, así hace su pauta, para eso les pagan, para copiar mi programa”, manifestó Medina.