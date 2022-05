En la reciente emisión de “Esto es Guerra”, María Pía Copello sorprendió a los televidentes tras confirmar que este viernes 6 de mayo será su último día frente a la conducción del reality de competencia.

La primera en anunciarlo fue Johanna San Miguel. “Chicos, escuchen muy bien lo que les voy a decir. Después de la pausa, Pía nos va a explicar por qué va a abandonar el programa, y este viernes será su último programa”, señaló la actriz al dirigirse a sus compañeros.

Ante el mensaje de su compañera, María Pía Copello solo atinó a decir: “Sí, es verdad”. La influencer no dio más detalles ante las cámaras de “Esto es Guerra”.

María Pía anunciaría este viernes su salida de EEG

¿Cuáles son los verdaderos motivos de la renuncia de María Pía?

Tras finalizar la edición del 4 de mayo de “Esto es Guerra”, María Pía Copello brindó más detalles sobre su renuncia a la conducción del reality.

“Por eso no quiero regresar, porque, de verdad, cuando me voy es doloroso. A mí me encanta la televisión, me encanta el formato, el programa, hice grandes amigos aquí, me divierte, me relaja”, dijo en un inicio ante las cámaras de “América Espectáculos”.

Según explicó, se aleja de la conducción debido a que debe cumplir con diversos compromisos que la obligarán a salir del país en más de una oportunidad.

“Hay un tema de tiempos que no lo puedo manejar todavía, quizá más adelante, pero estoy contenta porque eso me ha permitido estar, al menos, un mes y medio seguido aquí, he sentido que fue más tiempo, pero así son las cosas”, explicó.

“Me voy porque ya tenía como un año comprometido de varios viajes, de varias cosas, tengo un libro de cocina nominado por eso me voy en junio a Suecia, cosas bonitas que me siguen pasando. El programa tiene que tener dos conductores, entonces sí había que dejar la conducción a alguien más y estoy segura que la persona que viene lo hará súper bien”, acotó.

María Pía Copello sobre su salida de EEG

¿Cómo fue conducir el programa junto a Johanna San Miguel?

Copello se mostró agradecida con la oportunidad que tuvo de conducir junto a la actriz Johanna San Miguel, pues se había especulado que ambas mantenían una rivalidad; sin embargo, el trabajar juntas les permitió conocerse más y ser amigas.

“Era algo que merecíamos Johanna y yo, se decían muchas cosas, nosotras mismas sentíamos cosas que no eran tan buenas alrededor, ahora esto de conducir juntas nos ha permitido conocernos y saber que podemos ser amigas, que podemos llevarnos bien en televisión”, puntualizó.

Por su parte, San Miguel también elogió el trabajo de María Copello en la conducción del reality de América Televisión.

“Ha sido una dupla espectacular para mí. Compartir escena con una mujer es algo que no hice antes, primera vez que tengo una dupla mujer y, fue justo María Pía Copello, donde tantas cosas se dijeron. Entonces ha sido espectacular”, comentó la actriz.

