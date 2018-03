Amanda Cerny y sus ‘picantes’ fotos que te harán creer en el amor

Amanda Cerny ha alcanzado un importante protagonismo en la industria del entretenimiento, gracias a la participación con Justin Bieber en uno de sus vídeos que dio de qué hablar. La Youtuber sabe que para mantener su vigencia en las redes sociales hay que estar siempre en actividad.

En esta oportunidad, te mostraremos una galería de sus mejores fotos de la modelo e influyente de las redes sociales Amanda Cerny, quien hasta fecha cuenta con casi 20 millones de seguidores en Instagram.

En su cuenta oficial de la conocida red social, Amanda Cerny confirma que su belleza y escultural cuerpo son sus complementos perfectos para tener éxito en YouTube y el resto de sus redes sociales.

Luego de la publicación del video, las Biliebers empezaron a escribirle a Cerny, quien lejos de sentirse incómoda, señaló que “después de conocerlo, me di cuenta por qué le aman tanto. He estado intentando interactuar con tantas como me es posible a través de Twitter”.

¡Disfruta de nuestra galería y descubre sus encantos!