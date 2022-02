La banda más grande del momento, BTS vuelve a los escenarios de nuevamente. Luego de la exitosa gira por Estados Unidos, Bangtan anuncia nuevas fechas para su concierto ‘Permission To Dance On Stange’ en Seúl. Sin embargo, la agrupación también pensó en los fans internacionales. Big Hit Music anunció la transmisión virtual de este evento en las salas de cine de varios países, y Panamá se encuentra dentro de esta lista. Conoce todos los detalles de este evento en esta nota.

‘Permission To Dance On Stage’ es la última serie de la gira mundial de la famosa banda, BTS. Dicha presentación de la boyband más grande del K-pop se llevará a cabo en el Estadio Olímpico de Seúl, donde no se ha presentado desde hace más de dos años. Desde que empezó la pandemia, la agrupación no ha realizado un concierto presencial para sus fans coreanas. Este momento será muy especial para Bangtan porque volverán a presentarse en los escenarios de su país.

Este evento contará con actuaciones poderosas e interpretaciones de los hits más exitosos de su carrera. El regreso de Bangtan a los escenarios luego de la pandemía fue con los cuatro concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Cerca de 813 mil personas vieron las increíbles presentaciones de esta banda.

El miércoles 16 de febrero se anunció que más de 60 países contarán con la proyección del megaconcierto ‘Permission To Dance On Stage’ en Seúl en cines nacionales. No te pierdas de ver a Jung Kook, Jimin, V, RM , Jin, SUGA y J-hope en los cines de tu localidad solo el sábado 12 de marzo.

¿Cuándo se estrena en cines PDT On Stage en Panamá?

La sitio web del concierto indica que el concierto será transmitido en pantalla grande solo el sábado 12 de marzo. Como se informó previamente, esta es la segunda fecha de la serie de espectáculos presenciales ‘Permission To Dance On Stage’ en Seúl, capital de Corea del Sur. Por lo que los fans esperan emocionados las prestaciones de sus idols.

PTD On Stage: ¿Qué cines de Panamá lo transmitirán?

Hasta el momento, se sabe que las cadenas Cinépolis y Cinemark transmitirán el concierto ‘Permission To Dance: On Stage’. Las empresas mencionan que los boletos saldrán a la venta el próximo 22 de febrero. Sin embargo, la hora y el precio para acceder al evento de BTS aún no están confirmados.

BTS ofrecerá tres conciertos en Seúl los próximos 10, 12 y 13 de marzo, pero para Ecuador la trasmisión será el 12 de marzo. Sin embargo, Big Hit Music busca que ninguna ARMY se pierde este concierto, por lo que podrán disfrutar de las presentaciones de Bangtan en dos horarios distintos, la primera a la 1:00 p.m (actuación en vivo retrasada) y otra a las 5:00 p.m. (GMT-5) (repetición).

#ARMY 💜 sabemos que esto lo esperabas 🤩 BTS Permission to Dance - On Stage - Seoul.

🎟Preventa: a partir del 22 de febrero.

💜Función: sábado 12 de marzo.

👉🏻Pendientes de nuestras redes sociales para conocer más próximamente. pic.twitter.com/wlVUyPDZa4 — Cinemark Panamá (@CinemarkPA) February 17, 2022

¿En qué países se transmitira ‘Permission To Dance On Stage’?

El concierto de la famosa banda BTS llega a los cines de todo el mundo con su concierto PTD. Mediante el comunicado anunciaron a 16 países de Latinoamérica en el que transmitiran este evento: Panamá, Ecuador, Chile, Argentina, México, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curazao, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Paraguay.