La mundialmente famosa banda BTS vuelve a los escenarios de Corea. Sin embargo, hay grandes noticias para ARMY en Ecuador. A través de sus cuentas oficiales, la boyband anunció que transmitirán Permission To Dance On Stange, un concierto que tendrá lugar en Seúl pero que podrá disfrutar todo el ARMY del mundo. Big Hit Music anunció la transmisión virtual de este evento en las salas de cine de varios países, en los que se encuentra Ecuador. Conoce todos los detalles de este evento en esta nota.

“Permission To Dance On Stage” es la última serie de la gira mundial de la más grande boyband del momento, BTS. Dicha presentación tendrá lugar en el Estadio Olímpico de Seúl, donde no se ha presentado desde hace más de dos años. No tenemos dudas de que este concierto será igual de éxito como en su gira por tierra norteamericanas.

Este evento cuenta con actuaciones poderosas e interpretaciones de las canciones más exitosas de su carrera. El regreso de Bangtan a los escenarios luego de la pandemía fue con los cuatro concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Cerca de 813 mil personas vieron las increíbles actuaciones de banda surcoreana.

El miércoles 16 de febrero se anunció que más de 60 países contarán con la proyección del megaconcierto Permission To Dance On Stage en Seúl en cines nacionales. No te pierdas de ver a Jung Kook, Jimin, V, RM , Jin, SUGA y J-hope en los cines de tu localidad solo el sábado 12 de marzo.

PTD On Stage Ecuador: ¿Qué cines lo transmitirán?

Hasta el momento, se sabe que la cadena Cinemark en Ecuador transmitirá el concierto ‘Permission To Dance: On Stage’.En sus redes sociales, mencionan a que todos los fans estén atentos a cualquier publicación para conocer los detalles de la fecha y hora a la que saldrán a la venta las entradas. Sin embargo, en otros países de Latinoamérica la entradas se venderán el 22 de febrero.

💜💜💜💜💜💜🗣Que todo el Ecuador se entere #BTSCONFIRMADO en vivo desde Seúl para todos l@s #Army y nuestros #CinemarkLovers. Pasa la voz y comparte #BTSEnCinemark, mantente conectad@ a nuestras redes, 🔔 activa las notificaciones ¡Pronto más información!💜💜💜💜 pic.twitter.com/HV8IifhDaI — Cinemark Ecuador (@CinemarkEC) February 17, 2022

¿A qué hora será la transmisión de BTS en Ecuador?

BTS ofrecerá tres conciertos en Seúl los próximos 10, 12 y 13 de marzo, pero para Ecuador la trasmisión será el 12 de marzo. Sin embargo, Big Hit Music busca que ARMY de Ecuador no se pierde el concierto, por lo que podrán disfrutar de las presentaciones de Bangtan en dos horarios distintos, la primera a la 1:00 p.m (actuación en vivo retrasada) y otra a las 17:00 p.m. (GMT-5) (repetición).

PDT On Stage en Seúl: ¿Cuándo se estrena en cines?

La sitio web del concierto indica que el concierto será transmitido en pantalla grande solo el sábado 12 de marzo en Ecuador. Como se informó previamente, esta es la segunda fecha de la serie de espectáculos presenciales Permission to dance on stage en Seúl, capital de Corea del Sur.

¿En qué países se transmitira Permission To Dance On Stage?

El concierto de la famosa banda BTS llega a los cines de todo el mundo con su concierto PTD. Mediante el comunicado anunciaron a 16 países de Latinoamérica en el que transmitiran este evento: Ecuador, Chile, Argentina, Panamá, México, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curazao, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Paraguay.