ARMY de Latinoamérica hicieron explorar las redes sociales de la emoción. Luego de que exitosa banda BTS dio a conocer su concierto Permission to dance on stage en Seúl, la empresa productora Big Hit Music anunció la transmisión virtual de este evento para todo el mundo. Una de las grandes sorpresas es que la transmisión de este concierto se realizará en la salas de cine, y Chile está presente.

“Permission To Dance On Stage” es la última serie de la gira mundial de la más grande boyband del momento, BTS. Este evento cuenta con actuaciones poderosas e interpretaciones de las canciones más exitosas de su carrera. El regreso de Bangtan a los escenarios luego de la pandemía fue con los cuatro concierto en Los Ángeles, Estados Unidos. Cerca de 813 mil personas vieron las increíbles presentaciones de esta banda.

El miércoles 16 de febrero se anunció que más de 60 países contarán con la proyección del megaconcierto Permission To Dance On Stage en Seúl en cines nacionales. No te pierdas de ver a Jung Kook, Jimin, V, RM , Jin, SUGA y J-hope en los cines de tu localidad solo el sábado 12 de marzo.

PDT On Stage en Seúl: ¿Cuándo se estrena en cines?

La sitio web del concierto indica que el concierto será transmitido en pantalla grande solo el sábado 12 de marzo. Como se informó previamente, esta es la segunda fecha de la serie de espectáculos presenciales Permission to dance on stage en Seúl, capital de Corea del Sur.

¿A qué hora será la transmisión de BTS en Chile?

Los horarios varían según país. En Chile, por ejemplo, la transmisión en cines tiene dos horarios programados el 12 de marzo: el primero a la 3.00 p. m. (actuación en vivo retrasada) y el segundo a las 7.00 p. m. (repetición).

¿En qué países se transmitira Permission To Dance On Stage?

El concierto de la famosa banda BTS llega a los cines de todo el mundo con su concierto PTD. Mediante el comunicado anunciaron a 16 países de Latinoamérica en el que transmitiran este evento: Chile, Argentina, Ecuador, Panamá, México, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curazao, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Paraguay.

TE PUEDE INTERESAR