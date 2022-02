Un 20 de febrero de 1967 nació un ícono de la música mundial, Kurt Cobain. El líder de la agrupación Nirvana, también conocido como el ídolo de la Generación X cumpliría 55 años en este 2022. Para muchos, esta estrella del rock nunca dejó de existir y es que todavía sigue presente a través de su música. Hasta el día de hoy muchas de sus canciones se siguen escuchando. Y es que marcó la vida de un gran número de personas, por eso hoy en día buscan compartir su música con las siguientes generación. Y como forma de tributo compartimos una lista con sus mejores canciones para recordarlo.

1. ‘Smells Like Teen Spirit’

Esta canción fue lanzada en 1991 y pertenece al segundo álbum de Nirvana, ‘Nevermind’. Cuando la canción fue lanzada, Nirvana no tenía muchas expectativas, pero el panorama cambió en febrero 1992 porque su álbum ‘Nevermind’ alcanzó el triple platino con “Smells Like Teen Spirit” siendo el principal motivo de esta victoria. Sin lugar a dudas, este tema fue el que llegó a alcanzar el éxito a la banda y haría de esta canción un himno para muchos.

2. ‘About a Girl’

Este tema pertenece al álbum debut de la banda, el cuál se lanzó e 1989. Kurt Cobain presentó ‘About a Girl’ durante su conocida actuación en ‘MTV Unplugged’. Esta canción es considerada, por muchos, como una de las canciones más hermosas y especiales de la historia de la música.

3. ‘All Apologies’

Una de las tantas canciones del conjunto liderado por Kurt Cobain que dan testimonio de la grandeza del grupo es ‘All Apologies’, track que pertenece ‘In Utero’, el álbum lanzado por Nirvana en 1993 y último proyecto discográfico del grupo debido a la muerte del cantante al siguiente año. Esta canción fue tan exitosa que fue nominada a los Premios Grammy en el año 1995. Así como también, logró ser incluida en la lista de las “Canciones que dieron forma al Rock & Roll”.

4. ‘Come As You Are’

Este track es otro hit de la banda que es muy icónica para muchos de sus fans. ‘Come As You Are’ fue lanzado como sencillo en 1992 y fue catalogada como una de las mejores canciones de todos los tiempos. Está reconocida como una de las pocas canciones con tono optimista del grupo.

5. ‘Lithium’

La banda incluyó este tema en el disco Nevermind, el más famoso de la banda. Existen varias interpretaciones de la canción, una va por el significado literal del nombre, “litio” como el elemento químico que encontramos en cierto medicamentos para tratar algunos trastornos psiquiátricos. Y por otro lado, se dice que la canción habla en realidad de la tendencia que tienen algunas personas depresivas a apoyarse en la religión. Y sustentan esta idea con dos frases escogidas: “Sunday morning is everyday for all I care”, que traducida diría “Para mí, todos los días son domingo por la mañana”. Y “Light my candles, in a daze cause I found God” traducida como “Enciendo mis velas, aturdido porque he encontrado a Dios”.