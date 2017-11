Cámara sobrevive a erupción volcánica y graba impresionante video

Viral en YouTube. Eric Storm, un guía turístico que realiza excursiones en el volcán Kilauea en Hawaii, colocó su GoPro en una grieta del volcán para capturar imágenes del flujo de lava. La intención era retirar la cámara poco antes de que la alcanzara la lava, pero el entusiasmo que puso contándoles una historia a los turistas hizo que se distrajera y la lava acabó tragándose el dispositivo.

El guía rompió la lava con un martillo geológico para recuperar el aparato, aunque estaba convencido de que su GoPro estaría hecha cenizas. Pero, ante su sorpresa, la cámara sobrevivió a la prueba de fuego, y no solo conservó las imágenes en la memoria SD, sino que cuando la desenterró todavía estaba grabando. El increíble video se ha vuelto viral en la plataforma de videos de YouTube.

Storm todavía no se explica cómo es posible que el dispositivo no se derritiera después de haber quedado cubierta de un flujo de lava ardiendo. Aunque confiesa, eso sí, que la cámara no funciona tan bien como antes. El video que ha sido masivamente comentado fue compartido el 7 de noviembre y supera ya las 3 millones reproducciones en el portal de videos de YouTube.

Kīlauea es un volcán activo en Hawaii, y el más activo de los cinco que conforman la isla de Hawái; es también uno de los más activos de la Tierra. Situado a lo largo de la costa sur de la isla, el volcán, con una edad de 300 mil hasta 600 mil años, emergió del mar hace unos 100 000 años; es el segundo volcán más reciente formado por el punto caliente de Hawaii y el actual centro eruptivo de la cadena de montes submarinos Hawaii-Emperador.