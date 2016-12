Agony: el videojuego de PlayStation 4 que te muestra el verdadero 'infierno'

Agony es uno de los flamantes videojuegos a estrenarse para la consola PlayStation 4 sin embargo, también promete ser uno de los más polémicos y terroríficos ya que te mostrará lo que es el verdadero ‘infierno’ de la manera más cruda y brutal posible, algo nunca visto en la historia de esta industria.

Este videojuego contiene una historia muy oscura. De categoría survival horror para mayores de edad, Agony promete instalarse en la historia de los videojuegos como uno de los más terroríficos de todos los tiempos y no solo eso, sino que también está la polémica que se desatará por la personificación del infierno y los demonios que en este habitan.

Madmind Studio fue la empresa encargada de crear Agony y no es para menos puesto que este grupo cuenta con realizadores de amplia experiencia ya que han trabajado en videojuegos de la categoría de The Division, The Witcher 3: Wild Hunt o Sniper: Ghost Warrior 2.

Agony no es un juego que pueda pasarlo alguien que no esté estable mentalmente y es que, tal como se mencionó anteriormente, la realización del infierno y las cosas que se ven ahí no es algo que pueda aguantar cualquier persona por lo que si lo hace ya es bajo su propia responsabilidad.

No nos crees todavía, ¿no? ¡Checa tú mismo el tráiler y saca tus conclusiones!

