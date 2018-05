Videos para promocionar turismo y gastronomía peruana son premiados

Perú se ha vuelto un país muy popular entre los viajeros gracias a sus bellos destinos como Machu Picchu, Kuélap, entre otros. Sin embargo, esas no son las únicas maravillas que el país posee y para que más personas en el mundo las conozcan, Promperú realiza constantemente campañas de promoción turística y al mismo tiempo apoya iniciativas privadas que tengan esa finalidad.

Es así como se realizaron los videos ‘Perú, el país más rico del mundo’, la principal pieza audiovisual de la nueva campaña de turismo receptivo; ‘Film in Peru’, para dar a conocer a la nación como un destino de locaciones para producciones audiovisuales en general, y ‘Generación con Causa’, para promocionar la gastronomía.

También, apoyaron en la realización de ‘Voyager – Colors of Peru’, serie en la que se muestra a la ciudad de Lima desde una mirada cultural e Iquitos como una selva fascinante.

Trabajo que han recibido reconocimientos en festivales internacionales de cine de turismo. Uno de ellos es Tourfilm Riga 2018 en Letonia, donde los videos ‘Generación con Causa’ y ‘Perú, el país más rico del mundo’ fueron anunciados como el primer y segundo lugar en la categoría Destino Turístico – País, respectivamente. Por su lado, ‘Voyager – Colors of Peru’ obtuvo el segundo puesto en lo referente a Turismo Cultural.

Asimismo, el último fin de semana en el ‘International Eco & Tourism Film Festival’ realizado en Tortosa, España, las producciones ‘Perú, el país más rico del mundo’ y ‘Film in Peru’ ganaron los premios Tourism Destinations Country y Location for the Promotion of Filming. Los premios fueron recibidos por el consejero comercial del Perú en España, Bernardo Muñoz.

Dichas producciones también fueron reconocidas en la 52° edición de la Feria Internacional de Turismo de Berlín en Alemania. En esta se les otorgó el premio ‘The Golden City Gate’ a los audiovisuales ‘Perú, el país más rico del mundo’, ‘Film in Peru’, ‘Generación con causa’ y ‘Voyager – Colors of Peru’.

Con información de Andina