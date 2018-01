Despertó de anestesia e intentó hacer algo totalmente impensado

Tal y como se ve en el video que se ha vuelto viral en YouTube, cuando el marido de Silvia Caswell despertó de su operación ella estaba a su lado. La mujer tenía teléfono celular en mano, pero él no la reconoció y le soltó un “you look so hot” que

podría equivaler al “estás muy buena” en castellano común y corriente. Sigue leyendo esta nota. Te invitamos a ver la galería.

Silvia había adelgazado más de 34 kilos y le preguntó a su marido si no se acordaba de que había perdido peso. Él estaba poniendo todos sus sentidos en intentar que ella se acostase en la cama a su lado: “Hay sitio para ti, estás tan bieeeeeeeen”, se escucha decir en el material fílmico compartido en YouTube.

Pero todo no acaba ahí, triste al comprobar que él no había perdido peso, contesta a su mujer que había ido al hospital para pedir sushi y, cuando ella lo contradice, el hombre no puede evitar mencionar que “los Broncos (equipo de fútbol americano), apestan”, tal y como se escucha en el video de YouTube.

El viaje de este hombre continúa de nuevo piropeando a su mujer, pidiendo sushi y, finalmente, preguntando por sus hijos en un momento de lucidez, antes de empezar a dormitar al tiempo que cantaba el tema Kryptonite de 3 Doors Down.