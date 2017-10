Perú vs Colombia: 5 canciones en YouTube que debes escuchar antes de la 'final' de las Eliminatorias Rusia 2018

El Perú vs Colombia es considerada como una verdadera ‘final’ de las Eliminatorias Rusia 2018 y para nosotros, los peruanos que no vemos a nuestro querido país en la Copa Mundial hace ya 36 años, es un evento único, motivo por el cual la motivación debe de ser primordial en estos días. He aquí nuestro Top con las 5 canciones que aparecen en YouTube que debes escuchar si o sí antes del encuentro.

Antes de empezar con este Top, queremos recordarte que el partido entre el combinado patrio ante su similar de Colombia se jugará en el Estadio Nacional el día martes 10 de octubre a las 16.30 horas (hora peruana).

5) Al Mundial – Pelo D’Ambrosio: El ritmo de esta canción tiene un aire nostálgico por todo lo que se sufrió para que Perú llegue al Mundial Rusia 2018, cosa que por el momento es el deseo de todos los fans de la blanquirroja.

4) Alienta Peruano: Hace tiempo salió esta canción que se hizo una de las más populares de todas las personas que son fans de la selección peruana y esta es una de las que no debe faltar en tu ‘playlist’ ante Colombia.

3) Perú campeón – Ases del Perú: ¿cómo no poner un clásico? Esta canción fue el ‘hit’ en la clasificatoria al Mundial de España 82. Ahora, camino a Rusia 2018, los jugadores son otros pero el ‘corazón’ para sacar el resultado es el mismo.

2) Contigo Perú – Arturo ‘Zambo’ Cavero: clásico de clásicos, nuestro querido ‘Zambo’ Cavero creó y entonó un verdadero himno nacional para todos los hinchas peruanos que desean la unión y el progreso de un país que ha sufrido muchísimo en la vida.

1) Sudemos la camiseta: en el año 2004 apareció una canción en una propaganda de la gaseosa Coca Cola, es aquí en donde esta se hizo viral y ahora es entonada por los seguidores esperanzados en ver a Perú en un Mundial año a año.