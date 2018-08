Perro se enteró de que su familia lo abandonó y su reaccionó 'paralizó' a todos

Hunter es un perro que tuvo una historia realmente insólita. Él a la edad de 6 años vivía muy bien con su familia; sin embargo, su comportamiento hizo que los vecinos lo señalaran como violento. Sigue leyendo esta nota de YouTube.

Cuando su dueño se enteró de que Hunter se portaba mal llamó a un refugio de animales para que se ocuparan de él. En pocas palabras, sus seres queridos lo dejaron a su suerte en este lugar. La vida del can cambió para siempre.

Sin embargo, al llegar conoció a una mujer con la cual se encariñó demasiado. La chica grabó una escena y lo publicó en YouTube. Rápidamente se ha vuelto viral y miles de personas quieren adoptar al cachorro.

Afortunadamente a Hunter no le faltará el cariño de una familia, pero esto no solo le pasó a él. Si no a muchos animales que a sus familias simplemente los aburren y deciden abandonarlos. Espero que este video nos ayude a reflexionar sobre las mascotas.

¿Qué opinas de esta historia? Adopta un animal. Comparte la nota de YouTube con todos tus amigos y déjanos tu comentario.