Lanzó comida dentro de su carro, las aves se posaron y nadie imaginó lo siguiente

Los cibernautas que han visto el video de Facebook se sorprendieron demasiado. En imágenes vemos a un grupo de aves posarse sobre la parte delantera de un carro; dentro de este había una persona lanzando papitas fritas. Lo que llamó la atención de todos los usuarios fue lo que hicieron los pájaros.

Cuando se lanzaba alimento, el vidrio que cubre el capó no dejaba que los animales pudiesen comer las papas. Esto hizo sonreír al que tiraba los tubérculos cortados, pues los picoteos eran intensos. En el video de Facebook observamos cómo las gaviotas no podían llegar a su objetivo, pues no entendían la existencia del cristal.

Esto duró varios segundos, hasta que el conjunto decidió retirarse de la zona ya que no logró con su principal objetivo. Se puede ver el preciso momento en que todos por igual abandonan este lugar, para seguir con su rumbo cerca del mar.

El video de Facebook fue publicado por la página de virales llamada ‘Viralhog’ y ya tiene más de 148 mil reproducciones en redes sociales. Algunos usuarios se han mostrado muy molestos por el trato que se le tiene a estas inocentes criaturas.

La mayoría de los cibernautas esperan que estos seres les deje una lección difícil de olvidar; sin embargo, no sucedió nada más allá de lo que viste en el video de Facebook. ¿Cuál es tu opinión sobre este caso?