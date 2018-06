Hizo escalofriante ilusión óptica con su hija y recibió rechazo y amenazas en redes sociales

Un video subido a Facebook originó que la comunidad de usuarios de la red social se enfrasque en un debate. Y es que, como podrás ver, un hombre llevó a cabo un polémico acto que generó diversas reacciones.

Todo se debió a la publicación que hizo la página de Facebook The Magic Show, en donde podemos ver a un mago llevando a cabo un truco denominado “partiendo a una bebé a la mitad”; sin embargo, es probable que no haya esperado toda la polémica que el registro traería consigo.

Verás que, de un momento a otro, el hombre “divide” a la niña en dos partes utilizando dos libros. Ella dormía plácidamente hasta que el truco la despierta.

Posteriormente, el mago se animó a levantarla y besarla para comprobar que, efectivamente, se encuentra bien de salud; no obstante, los comentarios de crítica por parte de la comunidad de usuarios de Facebook no se hicieron esperar pues no faltó quien señaló que llamaría a la policía por lo que acababa de suceder.

Tampoco faltaron quienes exigieron conocer la verdad detrás de la ilusión. Asimismo, están quienes se animaron a compartir sus teorías afirmando que se trataría de un truco con espejos en conjunto con la cámara.

Mira a continuación el video compartido en Facebook y juzga por ti mismo.