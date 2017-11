Facebook: ¿has visto el meme de este perro? Su historia te conmoverá

¿Has visto el meme de este perro comiendo un pedazo de pan con sus patitas? Esta imagen fue compartida varias veces en las redes sociales de Facebook sin embargo, muchos desconocen lo que hay detrás de este pequeño can abandonado en un refugio de mascotas. Sigue leyendo.

Su imagen que se volvió viral era acompañada con la frase “Sé que no me darás like porque no soy de raza”, generando a que los cibernautas lloren al momento de verlo.

Ahora luce así. Su nombre es Vodka, una perra callejera de Tucumán, México. Ella fue rescatada por un grupo de personas y la llevó a un refugio. Su pasado nadie lo conoce, se sabe pero que no es difícil de imaginar.

Después de unos meses en el refugio, fue adoptada y vive feliz y amada, en un hogar. Un antes y un después de final feliz. Ella ahora vive junto a nuevos dueños quienes la engríen, la cuidad. Hasta se ha ganado la confianza del bebé de la casa.

Ella luce mucho más gordita y recuperada. Moviendo la cola y menos triste de como estaba en la foto donde sostiene su comida con sus patitas. ¿Ahora sí le puedes dar like? Los perros que se ven detrás de Vodka en la foto de Facebook también fueron rescatados.

Recuerda que existen diversos centros de refugio de mascotas en donde no solo puedes contribuir en llevarles comida, sino también en poder adoptarlos siempre y cuando tengas en mente tener un miembro más en la familia y que este vivirá alrededor de 15 años en tu casa. No los abandones que no son juguetes.