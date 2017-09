Video muestra cómo el mar desapareció de una playa tras huracán Irma

Una usuaria de Twitter compartió este sábado un video que ha llamado la atención tras el paso del huracán Irma por el Caribe, en el que se registra cómo el mar desapareció del todo de una playa en la isla de Long Island, en Las Bahamas.

“Es un fenómeno muy raro”, explicó el meteorólogo Albert Martínez tras evaluar las imágenes. “Lo normal es que suba (el nivel del mar) unos dos o tres pies; lo raro es que se vaya muchas millas hacia adentro. Eso es lo que lo hace excepcional”, explicó tras ser consultado por la cadena de noticias Univisión.

I am in disbelief right now… This is Long Island, Bahamas and the ocean water is missing!!! That's as far as they see #HurricaneIrma wtf pic.twitter.com/AhPAonjO6s