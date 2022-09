La noticia de la cancelación del concierto de Justin Bieber dejó triste a muchas de sus fanáticas en Chile. Ya que este comunicado se dió a penas el pasado martes a puerta del concierto que se iba a llevar a cabo un día después en tierras sureñas. Hasta el momento se confirmó la cancelación de los shows de programados para el miércoles 07 de septiembre de 2022 en el Estadio Nacional de Santiago de Chile.

El conocido cantante Justin Bieber anunció que su estado de salud se ve afectado por lo que tomó la decisión de poner en pausa su gira mundial “Justice World Tour”, el cuál tenía como fechas agendadas en Chile el 07 de septiembre. Este concierto era el más esperados por sus fanáticos. Sin embargo, no se realizará y la gran expectativa es si habrá la devolución del dinero de las entradas. Entérate todos los detalles en esta nota.

Justin Bieber en Chile 2022: ¿cómo tramitar la devolución del dinero de las entradas para su concierto?

La empresa encargada del concierto, Lotus, se pronunció en Isntagran dejando en claro los procesos a seguir para la devolución del dinero de las entradas dependiendo del tipo de tarjeta con el que se hizo la compra.

“Lamentamos informar que por motivos personales del artista, se suspenden las demás fechas del tramo Latinoamericano del Justice World Tour de Justin Bieber, incluido su concierto en Chile agendado para el 7 de septiembre en el Estadio Nacional”.

La productora confirmó lo siguiente: “A partir de este momento empezará el proceso de devolución por el monto total pagado, cargo por servicio incluido”. Dependiendo la forma de pago se hará la devolución.

Mencionan que la reversa del dinero se realizará a través del mismo medio por el cual se adquirieron las entradas – Tarjeta de Crédito o Débito – , bajo las condiciones señaladas en los Términos & Condiciones. Dicha información la puedes revisar AQUÍ .

, la devolución será automática. Por el contrario, para compras efectuadas con Tarjeta Débito vía internet mencionaron lo siguiente: “de forma paralela a este anuncio se enviará un formulario al correo registrado al momento de la compra, solicitando los datos bancarios del titular de la compra, por ende, del usuario registrado en Punto Ticket para efectos de realizar la correspondiente devolución”.

Comunicado de cancelación de la gira ‘Justice World Tour’ de Justin Bieber

El cantante canadience emitió un comunicado mediante sus redes sociales donde revela que pondrá una pausa a su tan esperada gira por motivos de salud.

“A inicios de este año hice pública mi lucha contra el síndrome de Ramsay-Hunt, que me paralizó parcialmente la cara. Como resultado de esta enfermedad, no pude completar la etapa norteamericana del Justice World Tour.” contó.

Continuó: “Después de descansar y consultar con mis médicos, mi familia y mi equipo, me fui a Europa para intentar continuar con la gira. Realicé seis conciertos, pero me pasó factura. Este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil”.

“Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar”, finalizó el artista en su cuenta de Instagram.