5 señales de que tu ex no te amó de verdad

La relación con tu pareja ha llegado a su fin de manera inesperada y lo único que deseas hacer es estar en tu cama mirando las fotos de ambos que tienes guardadas en tu celular y que te recuerdan a esos momentos juntos.

Y es que no entiendes qué pasó, porque cuando analizas las posibles razones, solamente te queda una que no quieres aceptar y es que tal vez no te amó de verdad. Para descartar eso, a continuación, te contamos cinco señales que lo demuestran:

1.- Cancelaba sus citas en el último minuto

De todo el tiempo que estuvieron juntos, fueron muchas las veces que te llamó para decirte que había tenido un inconveniente y no podían salir, de hecho, existieron situaciones en las que ya estabas en el sitio cuando ocurría eso.

2.- Se olvidaba de fechas especiales

Cumpleaños o aniversarios eran momentos que para él pasaban desapercibidas y que se acordaba cuando recibía alguna sorpresa tuya o se lo decías.

3.- Llegaba tarde a sus encuentros

Las veces que no canceló sus citas, solía llegar después del tiempo acordado y no hablamos de minutos, sino de horas.

4.- Te ignoraba

Si le mandabas un mensaje o le escribías al WhatsApp te contestaba horas después. Asimismo, cuando salían no quitaba la miraba de su celular.

5.- Amenazaba con terminar

Cuando le reclamabas alguna de las situaciones antes mencionadas, te decía que sino te gustaba su forma de ser lo mejor era cortar con la relación.