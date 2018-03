5 cosas que jamás debes decirle a tu pareja sobre tu ex

Si hay algo que odiamos es que nos estén comparando, lo que desencadena ciertas inseguridades. Si esta situación te enfada, tú tampoco lo hagas y ten mucho cuidado con los comentarios que realizas a tu pareja y más si mencionas a ese chico con el que estuviste.

Es mejor evitar las semejanzas, ya que este tipo de cosas solo hieren a tu novio. A continuación, te contamos lo que nunca le debes decir. ¡Atenta!

1 . Lo que te gustaba de tu ex

Guarda esos recuerdos para ti y no vivas del pasado, porque entonces lo que harás es destruir tu nueva relación y te sentirás infeliz.

2. Que compartes sus actitudes

Si tus gustos y actitudes eran similares a las de tu ex, es mejor que no se lo hagas saber pues tu pareja comenzará a limitarse contigo, ya que no querrá que lo recuerdes.

3. Contarle que él sí era atento

Al decirlo solo empeorarás las cosas. Comienza una historia nueva, juntos pueden ir construyendo esa relación que tanto desean. Si no te gusta la manera en la que te trata, coméntale lo que te molesta para que pueda cambiar.

4. Contarle algún secreto de tu ex

Los secretos se quedan guardados y no tienen que andarse contando, menos cuando se trata de alguien de tu pasado. Tu novio puede llegar a pensar que no eres una buena persona en la que se puede confiar.

5. Si era malo en la intimidad

No es nada recomendable expresarse ni bien ni mal de tu ex y menos en temas íntimos. Si le dices que tu anterior pareja era pésimo en la cama, en lugar de subirle el ego, lo que harás es que comience a estresarse y a tener cierta presión.