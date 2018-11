4 tips de belleza que debes incluir en la noche

Es muy normal que a veces lleguemos muy cansada luego de largo día de trabajo y queramos ir directo a la cama, pero si deseamos tener y lucir un rostro sin imperfecciones, es necesario dejar de lado la flojera y seguir una rutina de belleza antes de dormir.

A continuación, te compartimos 4 tips que debes incluir todas las noches. ¡Son muy fáciles de seguir!

1. Poner tus productos a lado de la cama

De esta manera no tendrá que levantarte para ir baño y no tendrás flojera de limpiar tu rostro. Coloca el desmaquillante para remover el make up y un rociador de agua para limpiar tu cutis por completo.

2.Lavar y peinar antes de dormir

Aunque te sientas muy agotada, ducharte antes de ir a dormir te relajará y ahorrarás tiempo en las mañanas. Una vez que tu cabello esté seco, puede trenzarla y al cabo de unas horas amanecerás con ondas suaves.

3.Humectante en spray

Una vez que tengas el pelo y la cara lista, es momento de hidratar tu cuerpo. En las noches las cremas penetran mejor y tu rostro queda radiante en el día. En el mercado existen, las que son de aerosol, puesto que son más rápidas aplicarlas.

4. Productos ‘multitaskers’

Utilizar este tipo de cosméticos se encargan de hacer varias cosas a la vez, por ejemplo, los bálsamos que desmaquillan, limpian e hidratan. ¡Te ahorrarás tiempo!