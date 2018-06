Selena Gomez: el snack que no le falta en el camerino para mejorar su piel

Selena Gomez es una de las estrellas más exitosas del momento y una referente para muchas mujeres, sobre todo, jóvenes que la siguen día a día a través de sus redes sociales. Su participación en el mundo de la actuación desde muy joven le ha valido para convertirse en toda una influencer.

Es por ello, que muchas están pendientes de lo que hace en su tiempo libre y hasta desean saber qué es lo que come. Es así que el medio español “Business Insider”, recogió una lista de snacks a lo que la artista no puede resistirse. Entre ellos, están los pepinillos en vinagre, comida tailandesa, el limón entero, cucharadas de aceite de oliva (para cuidar su voz) y no podía faltar el irresistible chocolate.

Aunque si bien es cierto, el último alimento nombrado siempre ha desatado cierta controversia por las calorías que contiene, también es un estupendo aliado para la salud, siempre y cuando se elija por el porcentaje alto de cacao. El chocolate tiene antioxidantes que combate la formación de radicales libres culpable del envejecimiento prematuro, perfecto para lucir una piel radiante.

Además, es bueno para mejorar el estado de ánimo y para calmar la ansiedad. Lo que lo convierte en un snack infaltable en el camerino de la cantante antes de una presentación.

La intérprete de ‘Back to you’ reveló cuáles son sus snacks favoritos.(Foto: Instagram/ oficial)

Por último, en la dieta que Selena Gomez lleva a diario, incluye un energético desayuno para empezar el día, y no solo se reduce a comer pollo a la plancha con verduras, también se da algunos gustitos y no se obsesiona con la balanza.