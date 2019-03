Recomendaciones para que al usar maquillaje no afectes tu salud

Muchas mujeres no pueden salir de casa sin maquillaje. Y es que las sombras, el labial, el delineador, entre otros ayudan a resaltar su belleza y que se vean fabulosas en cualquier situación.

Aunque, no siempre sucede eso y en ocasiones tu salud puede verse afectada. ¿Pero por qué ocurre? La respuesta es simple: la calidad de los productos, no guardarlos en un lugar adecuado, etc.

Para evitar que eso te suceda en el futuro, Roxana Cuba, coordinadora de la carrera de Cosmética y Dermatología del Instituto Carrión, brinda algunas recomendaciones.

1. Cuida tus productos

El maquillaje debe estar en un lugar fresco, seco y alejado de la luz solar para evitar su descomposición con el tiempo.

2. Hidrata tu piel

Esto ayudará que cuando apliques polvo en tu cara, tu rostro no se irrite. Se recomienda usar una crema en el día y otra en la noche.

3. Evita compartir maquillaje

Especialmente la máscara de pestañas, labiales y otros productos que utilices de forma directa en el rostro. Si deseas hacerlo, lo adecuado es utilizar pinceles o brochas por cada persona.

4. Cuida tus brochas

Estas deben mantenerse en un lugar adecuado y ser limpiadas con un producto especial o un jabón suave y agua tibia. Así evitarás la acumulación de bacterias o gérmenes.