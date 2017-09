Esta es la dieta de Fergie para ponerse en forma

La cantante Fergie realizó un régimen que le ayudó a bajar de peso , tras tener a su hijo Axl Jack, y ahora luce un cuerpo de infarto. ¿Quieres saber cómo lo logró? Aquí te lo contamos.

“Todas las mañanas bebía un licuado de espinacas, medio plátano, media pera, media manzana, jugo de naranja y agua”, indicó. Este tipo de mezcla le ayuda a comenzar su día con mucha fuerza.

A media mañana, una manzana entera y medio vaso de leche descremada le quitaban el antojo. Y a la hora del almuerzo, optaba por un trozo de pescado o pollo a la parrilla con brócoli. Otra alternativa, es una ensalada verde con atún y aliño italiano sin grasa.

Por la noche, cenaba camarones o trozo de pollo, salteados en un wok con aceite de oliva y salda teriyaki, cebolla, ajo y pimientos verdes y rojos, una recetas saludable que te fascinará.

“A la semana me sentía menos ‘hinchada’ y con más energía, pues eliminé el pan y el azúcar blanca. Perdí líquido que estaba reteniendo y lo noté en el rostro… y en mi cintura. La segunda semana no tenía el mismo apetito ‘desesperado’ y añadí dos rebanadas de pan integral en el almuerzo o en el desayuno, y me hacía un sándwich de huevos revueltos o de tomates con queso mozzarella. Para ejercitar, bailaba en la sala de mi casa por 30 minutos diarios, mientras veía la tele, y caminaba con mi bebé en su carriola. Y así, perdí 20 kilos”, manifestó.