Día Mundial del Lupus: cómo es convivir con esta enfermedad

Siempre mirando hacia adelante, Lourdes Aquije ha sabido pararse y defenderse del lupus gracias a su fortaleza. A sus 27 años viene cosechando logros personales y una actitud que la mantiene firme en sus convicciones.

Es a sus 12 años donde comenzó su travesía con el llamado lupus eritematoso (LES), que ataca mayormente a las mujeres y es cuando el sistema inmunitario actúa diferente. Lourdes comenzó con los primeros síntomas a su corta edad: dolor de los músculos, caída de cabello, inflamación de las articulaciones, hinchazón en las piernas, fiebre, entre otros.

El lupus, patología de la que hoy 10 de mayo se celebra su día mundial, se puede confundir con otras enfermedades, por lo que su diagnóstico suele tardarse. Esto fue lo que le pasó a la joven, que después de un año entendió realmente lo que estaba pasando.

Tuvo que dejar el karate, arte marcial que practicaba en el IPD, porque no podía practicar actividades que requieran esfuerzo. “Me dijeron que no podía realizar deportes de alto rendimiento”, comenta.

El lupus, hasta el momento, es una enfermedad sin cura, pero siguiendo las indicaciones de los médicos tiene una alta tasa de supervivencia. Asimismo, ataca de forma distinta en cada organismo por lo que es importante seguir un monitoreo constante.

Pero la verdadera lucha estaba por venir. Esta vez el lupus decidió ser más agresivo y fue una mañana cualquiera cuando despertó en el hospital y no volvió a ver. “Fue un momento muy traumático. Despertaba, gritaba y me volvían a dormir, me había quedado ciega. Hice un cuadro severo de glaucoma, que el oftalmólogo no lo diagnosticó a tiempo, debido a las altas dosis de corticoides que tomaba.”

Después de asimilar esta situación, Lourdes empieza a marcarse metas, decidió estudiar periodismo en la Universidad Mayor de San Marcos. “Gracias al apoyo de mamá, mi discapacidad visual no se convirtió en un obstáculo”. Pero su carácter y sus ánimos querían más para su vida. Las clases de actuación que tomó la ayudaron a desenvolverse y plantearse algo mayor.

LLegó a la Asociación “Yo soy sus ojos”, donde los guías corren junto al atleta invidente unidos por una cuerda, y encontró no solo calidad humana sino también lo que hoy en día se ha convertido en su pasión.

Actualmente, pertenece a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú como parte de la selección representando al país. Ya viajó a Colombia y Brasil, “el paraatletismo que está ayudando a cumplir mis sueños”, enfatiza. “Mi meta a corto a plazo es participar en los Juegos Parapanamericanos 2019 y en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020”, señala.

Por otro lado, agradece el esfuerzo de su mamá y el de su hermana, quienes la motivan a mejorar día a día. Ella reconoce que no es fácil vivir con esta enfermedad y recomienda informarse, ya que existe mucho desconocimiento. El lupus se encuentra controlado y no ha vuelto a aparecer, pero es una sombra que siempre la perseguirá.

Para seguir conociendo sobre el lupus es importante visibilizar y conocer más sobre esta patología que no es transmitible, ni congénita. Hoy es el Día Mundial del Lupus, y existe una campaña en donde famosos como Alejandro Sanz se suman al reto de la mariposa, que consiste en juntar las manos, hacerse una foto y compartirla en redes sociales con los hastags #diamundialdellupus y #retomariposa.