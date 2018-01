¡Atención! 4 tipos de barriga y cómo eliminarlas

Muchas mujeres buscan tener un abdomen plano para lucir estilizadas. Pero, ¿sabías que existen 4 tipos de barriga y que cada una tiene una manera específica de eliminar la grasa acumulada?

A continuación sabrás cuáles son cada una de ellas y qué debes hacer para combatirlas:

1. Por cambios hormonales

Este tipo de vientre no se debe precisamente a que tienes un exceso de peso. Los cambios hormonales traen consigo distintas reacciones en tu cuerpo, entre ellas, puede ser inflamación en el área abdominal.

Si esto te ocurre, lo mejor que puedes hacer es comer muchas verduras en los días cercanos a tu periodo, así evitarás el abultamiento en esta área de tu cuerpo. También es importante que acudas a tu ginecóloga para que te ayude a encontrar la solución más eficaz.

2. Por culpa del alcohol

Lo primero que debes hacer es reducir el consumo de bebidas alcohólicas. Luego comienza a tomar más agua, deja las gaseosas azucaradas. El agua pura te ayudará a eliminar el exceso de grasa.

3. Post embarazo

Después de dar a luz, la grasa del abdomen empieza a adherirse al tejido con más facilidad. Si estás pasando por este proceso, es importante que preguntes cuándo es el momento ideal para comenzar a ejercitarte. Práctica cardio y ejercicios para lograr bajar la pancita.

4. Por estrés

Aunque no lo creas, no dormir sí engorda. La falta de sueño provoca estrés en las personas y esto se refleja en su cuerpo. ¿Qué puedes hacer? Come frutos secos, los cuales te darán la energía necesaria para realizar tus actividades durante el día y descansar correctamente por las noches.