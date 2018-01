Así prepara Jennifer Garner el desayuno que la mantiene en forma

Todo el mundo sabe que el desayuno es la comida más importante del día. Y las celebridades lo saben muy bien, y no dudan en compartir en las redes sociales sus recetas.

Por ejemplo, Zc Efron preparó su propia bebida para tener energía y mantenerse saludable y ahora Jennifer Garner ingresa el suyo a la lista.

Para la preparación del papel de la película de acción Peppertmint, Garner comenzó a trabajar con la nutricionista de las famosas, Kelly LeVegue. La especialista prepara diferentes bebidas con una fórmula especial: proteína, grasa, fibra y verduras que mantiene satisfecho por horas al organismo.

“Empezé con LeVeque hace unos meses para prepararme para #PEPPERMINTmovie y he tenido que tomar su ‘smoothie’ todos los días de desayuno desde entonces”, dijo Garner.

“Normalmente la bebida utiliza mora azul, pero mamá tuvo un ingenioso hack para la receta. Decidí jugar a la científica y ver si mis @onceuponafarm puré orgánico, podía sustituir las moras azules frescas cuando no tenga en el refrigerador. Sí, si se puede”, escribió.

La reconocida actriz es una defensora de los productos orgánicos y, de hecho, no es extraño verla comprar frutas y verduras frescas en los mercados de Los Ángeles. Es por ello que emprendió un proyecto llamado Once Upon a Farm, una compañía que vende alimentos naturales para bebés.