5 trucos para conseguir un vientre plano

A pocos meses que se inicio el verano, todas queremos lucir un vientre plano en la playa o simplemente verte bien en el espejo. A continuación, te brindamos unos consejos que debes aplicar de forma continua para poder llegar a tener cuerpo de portada. ¡Toma nota!

1. Entrena, pero no tanto

¿Cuantos más abdominales se hagan más plano va estar nuestro vientre? No siempre es así. Si bien es cierto que un abdomen bien tonificado es necesario para tener el estómago plano, no es lo único que necesitas. Trabaja en la pared abdominal pero no te obsesiones con los ejercicios.

2. Correr tiene doble beneficio

Durante una carrera, un lado de la pared abdominal lleva una contracción permanente que ayuda a tonificar la zona, y también quemamos una elevada cantidad de calorías.

3. Evita el desorden en tus comidas

Si eres de las personas que ingiere todas las calorías de una vez, porque no tuviste tiempo, debes saber que es un gran obstáculo para tener un vientre plano. Es importante que repartas tu comida 5 veces al día, así evitarás la sensación de pesadez y volumen estomacal.

4. Frutas y verduras

Consumir frutas y verduras son el mejor aliado para que tu metabolismo funcione bien. Obtendrás una digestión fácil, pocas calorías y muchas vitaminas, que es otro de los pilares para lograr un vientre plano.

5. Duerme bien

Es importante que el cuerpo descanse y se relaje, ya que esto ayuda a mejorar el tránsito intestinal.