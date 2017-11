5 preguntas frecuentes sobre el uso de las pastillas anticonceptivas

Las pastillas anticonceptivas son uno de las métodos más eficaces para evitar un embarazo no deseado. Aunque su uso y el conocimiento sobre ellas está bastante extendido, se siguen produciéndose muchas dudas sobre la toma de estas píldoras.

Por este motivo, la doctora María Benilde Corser, Directora Médica de Bayer, resuelve las preguntas más relevantes en torno a las pastillas anticonceptivas:

1. ¿Qué pasa si me olvidé tomar la pastilla a la hora indicada?

Si olvidas tomar la pastilla anticonceptiva a la hora que iniciaste el primer día, no tiene porque pasar nada. “La píldora está diseñada para usarla cada 24 horas, todos los días. Esto no tiene que ser exacto. Existe un margen de 12 horas, en el cual la mujer puede recordar y tomar la pastilla para mantenerse protegida”, indicó.

2. ¿La píldora aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama?

No existe una relación entre el cáncer de mama y las pastillas anticonceptivas. Pero si es importante que las mujeres se realicen chequeos constantemente una vez al año, para poder prevenir o detectar la enfermedad a tiempo.

“Bayer tiene una experiencia muy amplia en investigación. La píldora tiene muchos años aprobada por la autoridad sanitaria y usada por grandes poblaciones, tiene un perfil de alta seguridad”, manifestó.

3. ¿Las pastillas anticonceptivas suben de peso?

Muchas mujeres asocian la toma de píldoras con el aumento de peso. “Al ser un método hormonal, puede provocar retención de líquido, sobre todo inicialmente, que se puede manifestar como ganancia de peso, pero nunca es mayor a un kilo, señaló.

4. ¿Es importante hacer “descansos”?

Los famosos “descansos” que antes se recomendaban con las píldoras anticonceptivas, son cosas del pasado. “Si la mujer no tiene ninguna contraindicación, no hay ningún motivo para interrumpirlo, no existe un riesgo para salud por usarlo un tiempo prolongado”, señaló la ginecóloga.

5. ¿La pastilla anticonceptiva puede producir infertilidad?

Todos los anticonceptivos son reversibles, es decir, cuando se interrumpe el método, la función reproductiva se reinicia. “Mientras la mujer está usando el anticonceptivo este proceso está en reposo. No existe problemas con la fertilidad”.