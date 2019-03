Valeria Piazza confirma con estas fotos que el 'animal print' marcará tendencia

Ser Miss Perú Universe 2016 la puso en los ojos del mundo como un referente de moda y es que Valeria Piazza no solo encandila con su belleza, sino también con cada uno de sus looks. Esto le ha valido ser imagen de diversas marcas y hoy representar al país en un evento internacional donde sacó su lado más glamoroso demostrando que el ‘animal print’ no puede faltar en el clóset de todas las mujeres .

Para esta temporada, los estampados estilo leopardo y serpiente vendrán acompañados de la tendencia cowboy, que simula el print de vaca. Sabiendo esto, la también presentadora de televisión se convirtió en “la exploradora glamorosa” o “The Glam Explorer” en una sesión de fotos realizada en Sedona, Arizona.

Y es que Valeria Piazza se ha convertido en la embajadora peruana de la nueva colección Studio de H&M, presentada en un evento internacional en Estados Unidos.

”Esta colección es especial porque explora lo natural, a un espíritu libre pero es elegante al mismo tiempo. Las telas ligeras, prints de cebras, y los amarillos intensos fueron mis favoritos. Fue increíble conocer a muchas mujeres de todas partes del mundo, cada una de ellas es referente de moda en su país y todas sacaron su lado Glam Explorer con la mejor actitud. Me gustó ver como vestíamos las mismas prendas pero cada una marcando su estilo personal”, indicó tras participar del evento.

La colección H&M Studio fue desarrollada en colaboración con la reconocida estilista francesa Geraldine Saglio y se caracteriza por prendas de lino resistente, chaquetas estructuradas, leggins, un vestido de camiseta de jersey, una falda de pareo drapeado con llamativo estampado de cebra, entre otros.

En la sesión de fotos, Valeria Piazza se lució con diseños de estilo cebra y también con un vestido con estampado animal print en tonos de arco iris, que hace referencia a los estanques de evaporación de minerales en Utah.

“La colección apunta a un espíritu glamoroso y aventurero: estamos diseñando para una mujer que no quiere limitarse. Podría ir a una fiesta una noche con una falda de lentejuelas, pero a la mañana siguiente, sale a caminar con una polera en print multicolor, por lo que estamos encantados de poder presentar la colección en Sedona, Arizona, canalizando el glamuroso espíritu explorador que infunde la ropa”, dijo Pernilla Wohlfahrt, Directora de Diseño de H&M.