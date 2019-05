Peruana es finalista en concurso de diseño de modas

Arletti del Águila es la representante peruana en el The Independent Handbag Designer Awards. (Foto: Oficial)

Perú ha dejado de aparecer solamente en concursos sobre viajes y gastronomía, para abrirse camino en premiaciones de belleza y moda. Eso lo demuestra Arletti del Águila, diseñadora peruana y fundadora de Manta, marca de carteras y accesorios con adornos contemporáneas.

Ella ha quedado como finalista en The Independent Handbag Designer Awards al diseñador de bolsos independientes), importante concurso de moda, en la categoría The Piñatex Best Green Handbag (El mejor bolso verde).

Aquí se presentan diversos productos elaborados con materiales renovables, orgánicos o reciclados que siguen la línea de moda sostenible.

“Para mí es un orgullo haber quedado como finalista entre los más de 2000 participantes a nivel mundial, y además ser la única peruana presente en este gran concurso. Con el producto presentado, he buscado recrear la esencia de la sustentabilidad que es el valor agregado que ofrezco en Manta”, comenta la diseñadora.

El ganador de esta categoría tendrá la oportunidad de trabajar de la mano con Piñatex, el fabricante de cuero de piña de Ananas Anam, una de las principales marcas de moda ecológica de la industria.

Para conseguir alzarse con el premio, Arletti necesita de nuestro apoyo por medio del voto. Puedes hacerlo ingresando aquí hasta el 24 de mayo.