New York Fashion Week: 'Desigual' presenta su nueva colección al ritmo de bailes

Desigual volvió hoy a la Semana de la Moda de Nueva York para presentar su propuesta para la temporada Primavera/Verano 2018, dominada por influencias culturales de todo el mundo y que contó con el singular toque del nuevo director creativo de la firma, el reconocido Jean Paul Goude.

Asia, y en concreto Japón, fueron los protagonistas del vistoso show, en el que unas 40 bailarinas y una docena de modelos recorrieron la pasarela danzando al ritmo de eclécticas canciones, vestidas con coloridos y originales diseños.

“Es fantástico ver a gente de orígenes tan distintos caminando al mismo ritmo”, dijo Goude a Efe en una entrevista minutos después del desfile.

La colección, bautizada “Unexpected” (Inesperado), supone una oda al concepto de que todos los individuos son únicos y señala la importancia de una sociedad rica y diversa.

“Es una celebración de las diferencias, del optimismo, y de todo aquello que es importante en la vida”, explicó el director de comunicación de Desigual, Daniel Pérez.

Los diseños se han inspirado en junglas no sólo exóticas, sino también en las urbanas y psicodélicas, por lo que las prendas cuentan tanto con coloridos diseños florales como con pantalones y chaquetas vaqueras trabajados con llamativos detalles.

Las blusas y los pantalones estilo kimono, las faldas vaporosas y veraniegas con aperturas en los laterales, y sobre todo, los gorros y camisas típicas del clásico marinero también estuvieron muy presentes en el show de Desigual.

La casa de moda barcelonesa apostó además por las rayas marineras en su ropa de baño, así como por diseños japoneses tanto modernos como tradicionales, a los que añadieron una original tela en la parte baja trasera del bikini a modo de cortina que le da movimiento a la prenda de baño.

“Lo que me encanta de Desigual es su falta de prejuicios y su diversidad. Su filosofía de que la vida es increíble y que el paraíso existe aquí, en la tierra. La vida es un paraíso”, subrayó Goude.

Destacó además en la pasarela de Desigual el maquillaje y la peluquería de sus modelos, muy diferentes entre sí, que iban desde arreglos florales que ocupan todo el cabello combinados con maquillajes que recuerdan a las geishas japoneses, hasta salvajes rastas doradas, voluminosas y sensuales melenas onduladas o grandes tocados de tul.

Los colores fuertes, como el amarillo, el rojo y el verde, volvieron a aparecer en este show de Desigual, acompañados de alegres estampados y una clara intención de crear moda cómoda y práctica para la mujer actual, libre y decidida.

La multiculturalidad que festejó en Nueva York la firma de Barcelona fue resultado de la combinación de la ideología inconformista de Desigual y la visión diferente y positiva del nuevo director creativo.

“Ha sido una alianza sinérgica, porque la filosofía (de Goude) basada en el optimismo, la diversidad y el romper con lo establecido va muy en la línea de nuestro estilo”, agregó el director de comunicación de Desigual, que apuntó que el diseñador ha tenido “plena libertad artística” para crear.

Al desfile asistieron, entre otros, la actriz española Macarena García, la “influencer” Aida Domenech, conocida como Dulceida, y Yolanda Hadid, estrella de la televisión estadounidense y madre de las modelos Gigi y Bella Hadid.

“Me ha encantado su espontaneidad, el color, y la verdad es que ha sido una experiencia muy divertida y muy diferente”, opinó Dulceida.

“Con lo que más me identifico es que diseña para chicos y chicas que dicen ‘estoy aquí y me voy a comer el mundo’. Me encanta esa filosofía de amor y color”, agregó.

“(Desigual) defiende unos valores en los que yo creo bastante, que es la vitalidad, el optimismo, la vitalidad y la alegría. Es una marca que siempre arriesga y a mí eso me parece muy bonito”, dijo por su parte García.

Fuente: EFE