Gisele Bündchen revela por qué le dijo adiós a Victoria's Secret

Gisele Bündchen es uno de los ‘ángeles’ más recordados de Victoria’s Secret. Ella desfiló por primera vez para la marca a los 19 años y continúo haciéndolo por 7 años consecutivos, de hecho, fue elegida para llevar el Fantasy Bra en dos ocasiones.

Sin embargo, de un momento a otro decidió colgar las ‘alas’. La noticia sorprendió a todos y ahora gracias a su libro autobiográfico Lessons: My Path to a Meaningful Life (Lecciones: mi camino hacia una vida plena), lanzado en octubre la top ha contando la verdad y People publicó la información.

“Durante los primeros cinco años me sentía cómoda desfilando con lencería, pero a medida que pasaba me empecé a sentir menos relajada cada vez que me fotografiaban caminando por la pasarela con solo un bikini o un tanga. Denme una cola, una capa, alas … ¡cualquier cosa que me cubra un poco, por favor!”, comenta en la publicación,” comentó la modelo en su publicación.

Gisele Bündchen actualmente está casada y tiene dos hijos. (Foto: GettyImages)

Entonces cuando llegó el momento de renovar su contrato en 2006, ella empezó a dudar y aunque estaba muy agradecida con la empresa porque le brindada una estabilidad financiera, ella sentía que estaba en una etapa de su vida y no estaba segura si quería continuar trabajando con Victoria’s Secret.

Así que, para tomar la decisión, Gisele cogió dos pedazos de papel y en cada uno de ellos escribió sí y no, los arrugó y colocó en una taza. Luego, cerró los ojos y eligió uno, teniendo en cuenta que del resultado dependía lo que haría. Salió no y de esa forma la modelo decidió colgar sus ‘alas’.