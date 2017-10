El demin, una prenda que nunca pasa de moda

El denim es una prenda que se caracteriza por muy sencilla de combinar y lo mejor de todo es que se adapta a cualquier ocasión, por lo que se han vuelto un indispensable en el armario de toda mujer .

Una de las ventajas del denim es su versatilidad, pues puede ser combinado de diversas formas según el look que quieras llevar. Por ejemplo, las casacas denim son un básico en el clóset y pueden ser usadas todo el año, ya sea con un vestido casual en verano o con unos pantalones de colores en invierno.

Para esta temporada, las aplicaciones en perlas llegan como una tendencia fuerte para las prendas de denim, dando un look llamativo y renovado a las prendas de esta nueva colección. Asimimo, la irreverencia de prendas con bordados, estampados, parches o detalles en las vastas, acompañarán un look joven y desenfadado en tu día a día. Dependiendo del estilo y ocasión, puedes combinarlas con blusas off shoulders, bomber jackets, stilettos o zapatillas.

Ponle un sello personal a tus outfit de denim experimentado con diferentes diseños que encontrarás en Topitop para todos los géneros y edades. El Denim es sinónimo de total libertad y lo demuestra en los diversos looks que puedes crear con él.