Buscando crear conciencia y normalizar el diálogo sobre la salud mental, Preludio y la organización social dando+ se unen para presentar “No Estás Solo: El Concierto”, iniciativa encabezada por Denisse Dibós y Marco Zunino, quien vuelve a los escenarios peruanos para sumarse a esta causa.

Este proyecto tiene el objetivo de crear un espacio compartido, a través de un concierto teatralizado y un conversatorio de la mano de especialistas, donde coexistan el arte y una comunidad abierta e inclusiva en torno a la salud mental. “Nuestro objetivo es desestigmatizar el tema de la salud mental, creando una conversación en diferentes canales, medios de comunicación, artistas, expertos y personas de a pie”, asegura Denisse Dibós, Directora de la Asociación Cultural Preludio.

El invitado especial será Marco Zunino, quien después de 3 años lejos de los escenarios peruanos, se reintegra empezando con esta iniciativa social.

Protagonizan este Concierto los jóvenes talentos; Brando Gallesi, Arianna Fernández, Mariagracia Mora e Italo Maldonado. Acompañados por Paul Martin, Sandra Muente y Denisse Dibós, quienes también formarán parte del elenco principal.

Con ello, el elenco busca, desde la intimidad del teatro y la música, se pueda dar un mensaje a aquellos que buscan un espacio seguro. En el que la salud mental sea un tema de conversación desde la sensibilidad y compañía, que para muchos sigue siendo un tabú en nuestra sociedad.

“Nadie sabe lo de nadie. No sabemos por qué situaciones están pasando las personas. Muchos podemos aparentar y hacer creer que todo está bien. Pero por dentro, estamos cargando con nuestras propias batallas. Todos nos hemos sentido en algún momento en un hoyo del que sentimos que no podíamos salir y yo me he sentido así, pero siempre tuve alguien al lado. Como Directora de Preludio, también, he tenido la oportunidad de ser testigo de cómo los alumnos y alumnas de nuestros talleres de teatro musical, a quienes llamamos APASIONADOS, han encontrado un espacio seguro aquí, en el arte, y cómo muchos realmente lo necesitaban. Por eso, juntos, hemos trabajado en esta creación colectiva, que cobra una gran relevancia para mi y para toda la familia que es Preludio. Sé que muchas personas pueden encontrar en este concierto, un espacio en el que sabrán que no están solos”, nos refiere Denisse.

Cuándo y cómo ser parte del concierto

La función tendrá lugar el miércoles 23 de noviembre a las 8pm, en el teatro NOS PUCP en San Isidro. Venta de entradas en Joinnus.

Si eres de quienes quieren cumplir un rol social más activo y profundizar en la conversación de la salud mental, súmate a esta emocionante iniciativa, donde las emociones afloran y las conversaciones serán más cercanas y reales.