La salud mental es uno de los aspectos que todos debemos cuidar y depende del estilo de vida que llevamos. Más de uno se pregunta a diario qué se necesita para vivir una vida plena y para eso influyen una serie de factores, como hábitos y decisiones. Una de las cosas que se pueden empezar a hacer es evitar las situaciones que te generan estrés, los enfrentamientos, los problemas y dedicarle mucha atención a aquellas cosas que no puedes modificar de tu entorno y que no depende de ti, pero no es lo único.

En conmemoración del Día Mundial de la Paz, la reconocida coach creativa, Micaela Llosa, autora de Lo que me habita, brinda algunos consejos claves para vivir una vida más plena, explorando los aspectos más profundos del ser humano y aprendiendo sobre varias lecciones para crecer y sanar para compartir lo que te habita con quienes se han ganado el privilegio de escucharte.

Acepta tus sentimientos: Reconocer cómo nos sentimos y aceptar qué es aquello que no nos ha permitido avanzar, eso requiere de coraje y valentía. Priorízate: Cuando decidas dejar de postergarte y finalmente encuentres la paz que solo así llega, querrás compartirla con quien se cruce en tu camino. Así que no sientas que eres egoísta cuando elijas ponerte como prioridad en tu vida. Llora si lo necesitas: Así como el cielo descarga con la lluvia, tu cuerpo libera con lágrimas, permítete llorar. Genera un diálogo con tu cuerpo. Cierra los ojos por un momento y deja que hable esa parte de tu cuerpo que te está pidiendo atención. Ahora abre los ojos y escribe todo lo que sientes. Se agradecido: La vida se vuelve más amable cuando finalmente entiendes que todos los que se cruzaron en tu camino dieron lo que tenían para dar. Amor Propio: El amor propio es saber pedir ayuda cuando necesitamos apoyarnos en alguien más. Busca vínculos seguros en donde no tengas que ocultar aquello que te sanaría si lo muestras. Encontrar la forma de dar sin perderse es encontrar la paz: Conforme avances en el camino de la vida, no olvides mirar a tu niño o niña interior. La idea es que no tengas que cargarla sobre tu espalda, sino sentir que han caminado juntas de la mano hasta la vejez.

En Lo que me habita, un libro lleno de ejercicios creativos para sacar lo que llevamos dentro, invitándonos a embarcarnos en un viaje de autoconocimiento y liberación, Micaela Llosa guía a sus lectores a través de un viaje de autodescubrimiento y autoaceptación. La autora los invita a explorar sus propias fortalezas y vulnerabilidades sin temor al juicio, alentándolos a abrazar todo lo que son. La presentación será este jueves 21 de setiembre a las 7 pm en Dédalo (Jirón Sáenz Peña 295, Barranco) y contará con la participación de la artista plástica y profesora, Muss Hernández.