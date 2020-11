Ricardo Gareca sobre Lapadula y Rhyner: "están completamente adaptados"

El técnico de la Selección Peruana, Ricardo Gareca, se mostró bastante complacido con la presencia de Gianluca Lapadula y Jean Pierre Rhyner quienes se han sumado a los entrenamientos de la ‘bicolor’ de cara al partido contra Chile de este viernes 13 de noviembre por la fecha 3 de las Eliminatorias.

En conferencia de prensa virtual brindada a los medios de comunicación, Gareca fue preguntado por la respuesta que han tenido Lapadula y Rhyner tras integrarse al resto de futbolistas de la ‘bicolor’.

Este viernes 13, la Selección Peruana se enfrentará contra Chile. (Foto: FPF/Twitter)

“Muy bien, mejor de lo esperado. Hay mucha predisposición. Están totalmente integrados a los muchachos. Predispuestos a una integración, realmente los veo muy bien”.

Sobre la posibilidad de jugar tanto de estos como de otros convocados en comparación con el grupo ya consolidado de la Selección Peruana, el preparador nacional agregó: “Cualquiera puede jugar en la medida que lo consideremos. En algunos casos podemos contemplar la convocatoria para conocer como son como personas, si se integran al grupo, a la metodología que manejamos. Si están convocados a la Selección mayor siempre podremos contar con ellos”.

Cuando Ricardo Gareca fue preguntado por la importancia en su 11 de Edison Flores (quien esta vez no contó con la negativa de su club DC United de la MLS), el técnico de la ‘blanquirroja’ respondió:

“Es un jugador muy importante. Está adaptado al grupo y a lo que queremos, tiene grandes chances de estar (…) no creo que cambie mucho (el esquema de juego), pueden modificarse algunas cosas tácticas, pero la idea futbolística se mantiene”.

La Selección Peruana reconocerá el gramado del Estadio Nacional de Santiago antes del encuentro contra \‘La Roja\’. (Foto: FPF/Twitter)

En tanto que el argentino se mostró muy optimista de la pronta recuperación de Paolo Guerrero y Jefferson Farfán de sus respectivas lesiones para ser considerados paras las fechas 5 y 6 de las Eliminatorias sudamericanas de marzo de 2021.

“Creo que Paolo y Jefferson harán todo lo posible para estar; no los dejaría fuera a ninguno de los dos (…) pensando en lo competitivos que son los dejo tranquilos para que se recuperen de la mejor manera, no apurando nada. Si llegan a ponerse bien no los veo distantes de la Selección”.