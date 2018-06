Phillip Butters sorprende con este comentario antes del Perú vs Francia

YOUTUBE. Acostumbrado a criticar con dureza al equipo de Ricardo Gareca cada vez que perdía, esta vez el periodista Phillip Butters sorprendió a todos con este comentario antes del Perú vs Francia por el Mundial Rusia 2018.

No los fulminó, no los dilapidó. Phillip Butters mantuvo la compostura, sí opinó que Ricardo Gareca se equivocó al no poner desde el arranque a Paolo Guerrero ante Dinamarca, pero al final reconoció que Perú dejó una gran impresión y que no mereció irse con las manos vacías.

“No es momento de matar a los heridos en el piso, eso lo hacen los enemigos, el líder levanta a los heridos en batalla. Levántate Cueva, Paolo, Jefferson. Qué es lo que tiene que hacer Gareca, es empatar o ganar frente a Francia. ¿Es una utopía? Yo no lo creo”, dijo Phillip Butters.

“Podemos empatar y también podemos ganar contra Francia, evidentemente podríamos perder, pero señores, hay que dejar todo en la cancha. Todo un país está con los jugadores de la selección. Y vaya que lo podemos hacer mejor. Hay que enterrar ese partido con Dinamarca y renacer contra Francia”, agregó Phillip Butters.

Perú vs Francia se juega el jueves 21 de junio en Ekaterimburgo por la segunda fecha del grupo C del Mundial Rusia 2018 desde las 10:00 horas de nuestro país, 15:00 GMT.