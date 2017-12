¿Tensiones entre Alexis Sánchez y jugadores del Arsenal?

El Arsenal ha vuelto a la senda del triunfo y lo dejó claro en su último partido contra Crystal Palace por 3-2. La figura del encuentro fue sin duda el Alexis Sánchez quien no dudo en festejar sus dos tantos. Sin embargo, a ojos de los expertos la celebración sacó a relucir tensiones en el vestuario de los “gunners”.

Así lo expresó Thierry Henry, otrora jugador del Arsenal, quien analizó el encuentro yendo más allá del esquema táctico y la posesión del balón, señalando también situaciones extrañas en la celebración de los goles.

Una de estas observaciones sucedió cuando el chileno marcó el 2-1, Sánchez festeja junto a Mesut Ozil, Granit Xhaka, Alexandra Lacazette y Shkodran Mustafi. El delantero hace un gesto invitando al resto de sus compañeros, pero deciden no festejar con él. Ante esto, Henry comentó: “Hay división en el equipo. Él está diciendo a sus compañeros venir y celebrar el gol ¿por qué no vienen? ¿no quieren celebrarlo?”.

Sin embargo, el ex jugador francés no dudó en criticar dichas actitudes: “No sé qué sucede allí dentro, pero normalmente cuando un compañero marca y no lo celebras… Lo que estoy tratando de decir es que no está aquí por Alexis, estás por el Arsenal. El Arsenal ha marcado, ve y celébralo”.

Arsenal marcha sexto en la Premier League con 37 puntos con 20 partidos jugados de los cuales han obtenido 11 victorias, 4 empatas y 5 derrotas, estando a un punto del Liverpool que va cuarto. Los muchachos de Arsene Wenger necesitan seguir sumando triunfos para acercarse, al menos, al Manchester United de José Mourinho que no viene pasando por un buen momento futbolístico.