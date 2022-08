El francés Paul Pogba vuelve a ser el centro de las noticias en Francia, pero no por ser protagonista dentro de la cancha, sino por algunas circunstancias que lo afectan desde afuera. El último domingo, el mediocampista denunció, mediante un comunicado firmado por sus abogados, que recibió “amenazas” e “intentos de extorsión en banda organizada”; y horas después, Mathias, su hermano, respondió con una sorprendente revelación: el ahora jugador de la Juventus habría apelado a la brujería para lesionar a Kylian Mbappé.

“Kylian, ¿ahora entiendes? No tengo nada negativo en tu contra, mis palabras son para tu bien, todo es cierto y comprobado. Lo siento por este hermano, un supuesto musulmán sumergido en la brujería. ¡Nunca es bueno tener un hipócrita y un traidor cerca de ti”, escribió Mathias Pogba en su cuenta de Twitter, desatando polémica.

Recordemos que Paul Pogba anunció el supuesto acoso un día después de la difusión en las redes sociales de un video en el que su hermano mayor prometió “grandes revelaciones”. Precisamente, ha sido confirmado que hay investigación abierta en Francia y confiada a los servicios de la Dirección central de la policía judicial (DCPJ).

“Las declaraciones recientes de Mathias Pogba en las redes sociales no son desgraciadamente una sorpresa. Se añaden a amenazas e intentos de extorsión en banda organizada contra Paul Pogba”, explicaron los abogados del volante internacional francés, de Yeo Moriba (la madre ambos) y de la agente del futbolista, Rafaela Pimenta.

Kylian, à présent tu comprends? J'ai rien de négatif contre toi, mes dires sont pour ton bien, tout est vrai et avéré, le marabou est connu! Désolé de ce frère, un soi disant musulman à fond dans la sorcellerie, il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et un traître près de soi! — Mathias Pogba (@LeMathiasPogba) August 28, 2022

¿Qué dijo Mathias Pogba en su video?

En un video difundido en las redes sociales en cuatro lenguas (francés, italiano, inglés y español) el último sábado, Mathias Pogba anunció “grandes revelaciones sobre su hermano Paul y su agente Rafaela Pimenta”, que acaba de ponerse al frente de la sociedad del recientemente fallecido Mino Raiola.

El también futbolista profesional afirmó que “el mundo del fútbol necesita saber algunas cosas para decidir con conocimiento de causa si Paul Pogba merece realmente la admiración, el respeto, su lugar en la selección francesa, si es una persona digna de confianza”.

“Espero que no se dejen engañar por un intento de manipular a los medios y las autoridades. Cuando eres famoso, el mundo está contigo, las autoridades te hacen más caso. Pero no estás por encima de la Justicia. Los policías no son tus lacayos”, dijo de manera enfática

“Creo que lo que tengo que decir puede interesa a mucha gente. Además, también les contaré cosas sobre Kylian Mbappé, la estrella del fútbol mundial, y habrá elementos y muchos testimonios para confirmar mis palabras. Es probable que todo esto sea explosivo y haga mucho ruido. También asumo que tienes muchas preguntas y te estás preguntando las razones de mis acciones. Todo se sabrá a su debido tiempo”, concluyó para finalmente este domingo revelar que ocurría respecto al goleador del PSG.