Gareca se sincera: "Si tuviera chance de volver a hablar con mi viejo le agradecería su fe en mi"

Ricardo Gareca se encuentra en Argentina para pasar vacaciones con su familia, pero se dio un tiempo para conversar con la prensa de su país y recordó con emotividad a su padre.

“Si tuviera la chance de volver a hablar con mi viejo le y agradecería la fe que siempre tuvo en mí. Las discusiones con mi viejo eran cuando hablábamos de mí, porque él me tenía más fe que yo”, dijo en una entrevista con Super Deportivo Radio.

“Mi Papá siempre fue muy positivo. Desde chico me incentivó a hacer lo que me gustaba. Eso es impagable y es un agradecimiento eterno que tendré con él”, agregó el entrenador de la Selección Peruana.

En otro momento, Ricardo Gareca habló sobre lo que será la participación de la Blanquirroja en el Mundial Rusia 2018 y el desempeño del jugador peruano.

“Lo peor que le puede pasar a Perú es relajarse. Se logró clasificar, no se puede ir al Mundial relajado. Perú tiene que competir, tiene que ser una Selección con ambiciones. Es un grupo difícil. Nuestra meta es pasar el grupo. No podemos conformarnos con lo conseguido”, comentó.

“El Jugador peruano es: talentoso, físicamente muy fuerte, se adapta muy rápido a cualquier situación. Lo más importante que tiene el jugador peruano es el deseo de superarse. No me gusta hablar de mí, pero lo único que quisiera que me reconozcan es porque lo di todo”, puntualizó Ricardo Gareca.