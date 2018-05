Paolo Guerrero planea demandar al Swissotel por apoyar a la WADA

Paolo Guerrero reaparecerá en las canchas este sábado, en el partido que Flamengo sostendrá contra el Inter de Porto Alegre por el Brasileirao, al menos eso se tiene planeado, pero su cabeza sigue en el juicio que sostiene en el TAS contra la WADA (Agencia Mundial Antidopage, en español) y la FIFA.

Pero hubo una noticia que lo incomodó y bastante. Paolo Guerrero supo por sus abogados que el Swissotel, donde se hospedó la Selección Peruana previo al partido por Eliminatorias al Mundial Rusia 2018 ante los albicelestes y donde presuntamente se contaminó con la sustancia prohibida, decidió colaborar con la WADA en el juicio contra Paolo Guerrero.

Como se recuerda, el Swissotel se negó a colaborar con la defensa de Paolo Guerrero. ¿Por qué este hotel actuó de esa forma? El representante legal del ‘Depredador’, Jorge Balbi, responde:

“Si salía algo en contra de Paolo, tal como ha sido, él tenía el legítimo derecho de poder iniciar una demanda por daños y perjuicios contra el hotel. Como están las situaciones, creo que lo va a evaluar. No tengo la menor duda que está contemplando esa posibilidad, hubo un daño moral y a su imagen. Yo le he recomendado que sí lo haga y él me ha dicho que irá contra todas las personas responsables de esta situación”, dijo Balbi en RPP.

“Sé que el hotel ha expendido un documento a pedido de la WADA y eso me parece muy grave, mientras ellos se han limitado a decir que ratifican que no han asignado mate de coca donde estaba el área de la FPF. Esto ha sido sin el conocimiento del futbolista ni la Federación. Han insistido en que ellos no han tenido ni la más mínima responsabilidad de lo sucedido. Consideran que es imposible que se haya contaminado por té de coca en sus instalaciones”, agregó el abogado de Paolo Guerrero.

El fallo del TAS decidirá los siguientes pasos de Paolo Guerrero y de momento, peligra su presencia en el Mundial Rusia 2018 con la Selección Peruana.