El entrenador Erik ten Hag sigue con su planificación de pretemporada en el Manchester United y se alista para disputar los últimos dos partidos amistosos. El duelo más cercano será ante Atlético Madrid, en Noruega, y el DT reveló su lista de convocados, resaltando la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo.

‘CR7′ no ha ocultado su deseo por dejar el club y no inició los trabajos físicos con la institución inglés, explicando que tenía que solucionar algunos temas personales. Durante esas semanas, el goleador de 37 fue vinculado con distintos equipos, como PSG, Bayern Munich o Chelsea, aunque no hubo mayores novedades.

Finalmente, Cristiano Ronaldo se unió a las prácticas de los ‘Red Devils’ esta semana y se esperaba noticias positivas respecto a su futuro, teniendo en cuenta que tiene contrato hasta el 30 de junio del 2023. Sin embargo, el panorama no ha cambiado demasiado, puesto que el delantero seguirá al margen del plantel.

Este jueves, Manchester United dio a conocer a los jugadores que estarán presentes en el choque ante Atlético Madrid en Oslo (sábado 30 de julio, a las 6:45 a. m.) y ‘CR7′, también vinculado con los ‘Colchoneros’, no fue considerado. En contraparte, Christian Eriksen y Lisandro Martínez, recientemente fichados, sí están en la nómina.

Convocatoria de Manchester United vs. Atlético Madrid

Porteros: David De Gea, Tom Heaton, Matej Kovar.

Defensores: Diogo Dalot, Ethan Laird, Victor Lindelof, Harry Maguire, Tyrell Malacia, Lisandro Martínez, Alex Telles.

Centrocampistas: Christian Eriksen, Bruno Fernandes, Fred, James Garner, Scott McTominay, Facundo Pellistri, Donny van de Beek.

Delanteros: Anthony Elanga, Anthony Martial, Marcus Rashford, Jadon Sancho.