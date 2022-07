La semana pasada, Ricardo Gareca se despidió de Perú luego de siete años bajo el mando de la selección nacional. Tras la conferencia de prensa que ofreció, el entrenador volvió a su país. Apenas pisó el suelo de Argentina, el DT recibió una llamada por parte de Independiente de Avellaneda.

Esta revelación la hizo Daniel Montenegro, mejor conocido como ‘Rolfi’, durante una conversación en el programa Fútbol 90 de ESPN. Hasta hace unos días, el exjugador ejerció de secretario general de los ‘Diablos Rojos’. Entonces, sin el vínculo mencionado, dio detalles de los entrenadores que buscó para el primer equipo.

Fue en ese momento que ‘Rolfi’ Montenegro mencionó al ‘Tigre’ y Gabriel Heinze. “Hablé con una persona que quedó en responderme. Tuve una charla muy buena con Ricardo Gareca y lo cuento porque él no me ha dicho que no puedo hacerlo. Es una persona increíble, un señor”, declaró en el espacio que se emite en la cadena internacional.

Enseguida, el antiguo integrante de la directiva de Independiente desveló que la charla se produjo horas después de que el ex de la selección peruana aterrice en Buenos Aires. Asimismo, Montenegro contó lo que le respondió en primera instancia el técnico que llevó a la Bicolor a una Copa del Mundo tras 36 años.

“No le vendí nada porque no soy de vender. Hablé con él para saber qué tenía pensado hacer y si me daba la posibilidad de entablar un diálogo. Me dijo ‘Rolfi’, discúlpame, pero acabo de bajar hace tres horas del avión y no sé aún qué hacer con mi vida’. Entonces, le dije que ni bien lo sepa, que me avise”, sentenció.

¿Qué dijo Gareca sobre su futuro?

En la conferencia de prensa que significó su adiós, Gareca avanzó que no había tenidos contactos de clubes o selecciones por sus servicios. Es más, el DT estuvo en Argentina antes de retornar a nuestro país y, por ese entonces, sonó como posible reemplazante de Sebastián Battaglia en Boca Juniors y también de Eduardo Domínguez.

“En Argentina no tengo ningún ofrecimiento. En realidad, en estos momentos, no tengo ningún ofrecimiento de ningún lado. Uno llama ofrecimiento real cuando es oficial, cuando se comunica un presidente conmigo o con el doctor Cupelli. Mientras yo no tenga algo oficial no lo puedo considerar. Por el momento no tengo nada”, sostuvo.

