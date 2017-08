VER ONLINE Perú vs Bolivia por Movistar TV EN VIVO por Eliminatorias Rusia 2018 - Aplicación

Perú vs Bolivia se enfrentan EN VIVO y EN DIRECTO en partido de la décimoquinta (15) fecha de las Eliminatorias Rusia 2018 este jueves 31 de agosto a partir de las 21:15 horas (hora peruana – 02:15 GMT del viernes). El encuentro se jugará en el estadio Monumental de Lima. Transmite ONLINE Movistar TV y por su aplicación. También ATV en señal abierta.

Perú: Carlos Cáceda; Luis Advíncula, Christian Ramos, Alberto Rodríguez, Miguel Trauco; André Carrillo, Pedro Aquino, Yoshimar Yotún, Édison Flores; Jefferson Farfán y Raúl Ruidíaz. Seleccionador: Ricardo Gareca.

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Luis Haquín, Ronald Raldes, Mario Cuéllar, Jorge Flores; Diego Wayar, Leonel Justiniano, Jhasmani Campos; Juan Eduardo Fierro y Gilbert Álvarez. Seleccionador: Mauricio Soria.

Árbitro: Andrés Cunha (Uruguay).

Estadio: Monumental, de Lima.

Hora: 21:15 de Perú (2:15 GMT del viernes).

La selección de Perú iniciará este jueves su asalto final para clasificar al Mundial de Rusia 2018 frente a Bolivia, su primer rival de las últimas cuatro jornadas de eliminatorias, con sed de revancha por el fallo del Tribunal de Arbitraje del Deporte (TAS) que la deja al borde de la eliminación.

El partido estará marcado por la decisión del TAS, emitida este martes, que mantiene la sanción de la FIFA a Bolivia por alineación indebida en sus partidos frente a Perú (2-0) y Chile (0-0) de la primera rueda de las eliminatorias, donde logró cuatro puntos en encuentros cuyos rivales fueron finalmente declarados vencedores.

Esto confirmó a Perú en la séptima plaza de las eliminatorias, con 18 puntos, y al alcance de la quinta plaza, que da derecho a la repesca para el Mundial, y que actualmente ocupa Argentina con 22 puntos, mientras que Bolivia quedó relegada a la novena posición con 10 puntos.