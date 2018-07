¿Tu ropa no seca y termina oliendo mal? Sigue estos tips tras lavar

Que levante la mano quien no corrió al cordel para sacar la ropa cuando empezó a llover o que tuvo que volver a lavarla porque se abombó. Estas son situaciones cotidianas para quienes no cuentan con secadora en casa y tienen que recurrir a colgar las prendas para que el aire les quite la humedad.

Sin embargo, esto no siempre sale de la mejor manera y las chompas, pantalones y pijamas terminan con mal olor, lo que hace que no se pueda usar cuando más se necesita. Debido a que en invierno se vuelve más complicado secar la ropa, hay diversas recomendaciones que te ayudarán a tener un resultado más rápido y efectivo.

1. Tras el lavado exprime bien y quítale toda el agua posible.

2. Tiende de inmediato en lugares amplios donde les de aire fresco y se cuenta con ventilación.

3. Estira bien las prendas en el tendedero para que se sequen antes y que las zonas más gruesas no desprendan olor por acumulación de humedad, el peor enemigo de nuestra ropa en invierno. Los especialistas de LG recomiendan usar colgadores para poner ahí las prendas, esto ayudará a un secado uniforme y más rápido. Además, quedará con menos arrugas y no demorarás más planchando.

4. Con las sábanas y toallas, prendas más difíciles de secar, se recomienda colgarlas estiradas y dejar una separación entre cada una. Evita ponerlas muy juntas o doblarlas, ya que así se corre el riesgo de que queden húmedas y con un olor desagradable.

5. En caso cuentes con calefacción y necesitas algunas prendas de un día para otro, puedes aprovechar en secarlas durante la noche colocando el cordel cerca de este artefacto. En este caso también puedes usar la plancha con alguna prenda específica para quitarle la humedad y que se seque más rápido.

Los expertos también recomiendan el uso de una lavadora que incluya secadora, como la LG TWINWash, que permite lavar dos cargas al mismo tiempo ya que tiene dos compartimentos que pueden funcionar simultáneamente. Esto ayudará a alejar el mal olor con un óptimo secado.