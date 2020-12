Tips para disfrutar de Navidad y Año Nuevo sin afectar tu salud

Llegó diciembre, lo que significa que las personas disfrutarán del panetón y otras delicias típicas de la Navidad y el Año Nuevo en grandes cantidades. Hacer esto puede afectar su salud, ya que aumentarán de peso y también los expondrá a posibles complicaciones digestivas.

Para evitar esa situación en Navidad, la nutricionista María Teresa Zumarán, de la Clínica Ricardo Palma, brinda algunas recomendaciones.

1. Consume frutas y verduras con mayor frecuencia. Las sopas con verduras también son una buena opción, ya que ayudan a que la digestión sea más rápida.

2. Evita frituras y bebidas ricas en azúcar como jugos de frutas en la caja. También disminuye el consumo de sal para evitar la retención de líquidos, así como, platos muy aderezados o elaborados con carnes rojas.

3. Toma agua o bebidas naturales. Asimismo, no consumas lácteos y postres en exceso.

✍ ¿Qué consumir después de las cenas navideñas?

A continuación, la especialista comparte una dieta para consumir después de las celebraciones.

✅ Mañana

Un vaso de jugo de papaya sin azúcar y un pan pita integral con 3 aceitunas en el desayuno.

✅ Media mañana

1 taza de fruta picada (melón, piña y pera).

✅ Almuerzo

Comer una taza de verduras mixtas (cocidas y crudas), un filete de pollo, pavo o pescado al horno o vapor y un choclo pequeño.

✅ Piqueo de la tarde

Un puñado de frutos secos sin sal te ayudará a calmar la ansiedad.

✅ Cena

Sopa de verduras.

✍ ¿Qué consumir en reuniones virtuales?

Lo ideal es no beber gaseosas o tener una cena que incluya dos carbohidratos, por ejemplo, arroz con papa. Si comes ensaladas no le agregues mayonesa ni empanizados, solo platos a la plancha.