¿Qué deportes ayudan a quemar más calorías y a ejercitar mejor nuestro cuerpo?

Si estás pensando practicar algún deporte para mejorar tu salud y no sabes cuál escoger, tienes que conoces cuáles son los que te ayudarán a quemar más calorías.

La revista ¡Hola! elaboró una lista con aquellos deportes súper sencillos pero muy efectivos para nuestra salud que incluso los puedes practicar dentro del gimnasio. Toma nota.

Running

Uno de los deportes más comunes por excelencia es el running. Sencillo, barato y efectivo; así es esta práctica que solo requiere de un par de buenas zapatillas y ropa ligera.

Se recomienda practicar el running alrededor de un parque o si te es factible, llegar hasta el malecón para que refresques tus pulmones con la brisa marina. Según la publicación, si realizas una hora de running estarías quemando entre 700 y 800 calorías si lo haces a una velocidad normal; y mil si llegas a tener una velocidad más intensa.

Tus glúteos, muslos y gemelos serán los músculos más beneficiados. Ya sabes, átate bien las zapatillas y empieza a correr.

Con una hora de running puedes quemar entre 700 y 800 calorías. (Foto: Pixabay)

Ciclismo

Desde niños siempre tuvimos el deseo de tener una bicicleta, un juguete preciado que nos acompañó durante nuestra niñez y adolescencia pero cuando vamos creciendo, es muy probable, la dejamos de lado.

Es momento de retomar esa práctica de antaño y salir a montar bicicleta, porque con este ejercicio quemarás entre 400 y 100 calorías si pedaleamos durante una hora. Nuestras articulaciones no se verán afectadas porque, según ¡Hola!, no hay ningún impacto al momento de pedalear.

Este deporte te permitirá regular tu nivel de esfuerzo y resistencia, pero sobre todo te ayudará a descubrir nuevos escenarios dentro de la ciudad. Perfecto para practicarlo durante la mañana o la tarde.

Pedalear durante una hora nos ayuda a quemar entre 400 y 100 calorías, dependiendo de la intensidad. (Foto: Pixabay)

Natación

El deporte más completo, sin duda, es la natación. Ejercitamos todos nuestros músculos de la espalda, brazos, pecho, piernas, entre otros.

En una hora de nado, estaríamos quemando hasta mil calorías. La publicación detalla que durante su práctica, nuestras articulaciones trabajarán de forma segura porque el agua amortigua de mejor manera el impacto, una ventaja que solo te la da la natación.

No guardes tu ropa de baño, busca una piscina y practica este deporte que, estamos seguros, te encantará y si no sabes nadar, no te preocupes porque nunca es tarde para aprender.

La natación es perfecta para quemar mil calorías en una hora. (Foto: Pixabay)

Fitboxing

Hoy, los gimnasios nos ofrecen un abanico inmenso de opciones para ejercitarnos. Spinning, aeróbicos, baile, yoga, Etc., son algunas de las alternativas pero hay una práctica que ya cuenta con muchos seguidores: el fitboxing.

Durante esta práctica, nuestro cuerpo está en constante movimiento y durante cada golpe que damos, liberamos tensiones y ejercitamos la concentración mientras quemamos entre 500 y 700 calorías.

Su desarrollo es sencillo, pues se realizan coreografías de defensa y ataque donde tenemos que realizar saltos, ganchos, pasos de protección y patadas, una rutina muy agitada pero divertida a la vez.

Remo

Si pensaste que para ponerlo en práctica debes ir a la playa, te equivocaste porque en la actualidad hay varios gimnasios que en sus instalaciones tienen máquinas de remo, idénticas a las que utilizan los bogas en sus entrenamientos antes de salir a la mar.

Una hora de remo te ayudará a quemar mil calorías y a ejercitar tus brazos, espalda, bíceps, hombros y los abdominales. Se trata de una práctica como muy completa y beneficiosa para nuestra salud.