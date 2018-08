¿Cuál es el uso correcto del hilo dental?

El hilo dental ayuda a eliminar la placa y los restos de comida de lugares que el cepillo no puede alcanzar con facilidad: entre los dientes y debajo de la encía.

Esta acumulación de partículas puede provocar caries y enfermedades de las encías, por ello se recomienda el uso diario del hilo dental. Además, aumentas las posibilidades de mantener tus dientes para toda la vida, reducir el riesgo de desarrollar de problemas dentales e incluso ayudarte a deshacerte del mal aliento.

¿Cómo usar el hilo dental?

Algunos especialistas recuerdan que este artículo no debe usarse en movimiento ‘serrucho’ entre los dientes, sino de arriba hacia abajo y viceversa.

La Asociación de Dentistas de Estados Unidos sigue señalando en su sitio que el hilo dental reduce la probabilidad de enfermedades en las encías, caries y aconseja usarlo una vez al día.

Es una opción de bajo costo para retirar los restos de comida. Aunque no haya estudios de calidad sobre el uso de hilo dental, no significa necesariamente, que no pueda ser efectivo.