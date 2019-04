Consumir alimentos saludables, la clave para alejarte de enfermedades a cualquier edad

Sin importar la edad, sexo, color ni contexto social, cuidar la salud es algo que nos debe preocupar a todos. A pesar de la intensidad de la jornada diaria, hay muchas acciones que podemos realizar para evitar padecer enfermedades, problemas de obesidad o caer en los efectos del estrés. Por ejemplo, una correcta alimentación con frutas y verduras es vital para sentirnos bien en cualquier etapa de nuestra vida.

Así como es importante hidratarnos durante las actividades (consumir entre 1,5 o 2 litros de agua diarios) o mantener una postura correcta y hacer actividad física, tener una rutina de alimentación con menos consumo de grasas y azucares refinadas será muy beneficioso para el cuerpo.

“Tanto las frutas como verduras contienen los nutrientes y vitaminas que todo cuerpo necesita. Procura que en tu plato de comida la porción de vegetales sea la más grande. Por otro lado, es mejor consumir las frutas enteras que en jugo pues así se preserva la mayor cantidad de propiedades de la fruta. Evite comerlas en la noche”, recomendó el Dr. Marco Carvajal, Médico Internista de Urgencias de la Clínica Angloamericana. Él hizo énfasis en que una dieta saludable previene diversas enfermedades como: colesterol, sobrepeso, diabetes, enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Ayuda a tener una mejor visión

Durante el día a día es de suma importancia cuidar nuestros ojos para evitar alguna enfermedad que los afecte en un corto o largo plazo. Aquí la correcta alimentación también es vital.

“Una buena alimentación y un adecuado estilo de vida ayudarán a prevenir en gran medida la aparición de afecciones oculares como la degeneración macular y las cataratas. No todas las enfermedades visuales provienen de herencia genética o a raíz de la edad”, señaló el Dr. Héctor Palacios, especialista de Oftálmica Clínica de la Visión.

Optar por una vida saludable no es tarea difícil, solo hay que saber qué comer y en qué cantidades. Consumir alimentos como la zanahoria y verduras de hoja verde (espinaca, brócoli, etc) que tengan Vitamina A hará que la visión sea óptima y ayudará a transformar la información que llega a la retina. En el caso de las personas miopes, comer arándanos retrasará esta enfermedad. Frutas como la papaya que tengan caroteno y alimentos que posean Vitamina C (naranja, mandarina, etc) beneficiarán la cicatrización y evitarán la degeneración macular y la formación de cataratas. Además, es importante el consumo de pescado, especialmente la parte oscura pues nos proporcionará una rica fuente de Omega 3 para prevenir ciertas patologías.

Es importante incluir dentro de la alimentación el consumo de pescados, lácteos, palta, chia, nueces y linaza, ricos en omega 3. (Foto: Pixabay)

Clave en la lucha contra el cáncer

Una de las causas de mortalidad más preocupantes es el cáncer. En el marco del Día Mundial de la Salud, que se conmemora cada 7 de abril, el doctor Raúl Velarde, Director Médico de la Liga Contra el Cáncer recordó lo importante que es mejorar el estilo de vida para así evitar este mal.

El exceso de comidas chatarras genera la obesidad que aumenta las posibilidades de padecer cáncer de mama, próstata, cáncer de piel y entre otros males. Se recomienda consumir alimentos que contengan carotenos (frutas y verduras de color naranja, rojo y verde), omega 3 (pescados de carne oscura), rojo y verde, cereales, alimentos de cáscara morada, semillas y frutos secos.

Para fomentar el consumo de cereales y semillas, aquí te dejamos una opción fácil de preparar para tus desayunos o snacks de media mañana: Parfait de frutas y granola. La receta llega gracias a los especialistas de Cereales Life, sponsor oficial de la Maratón Life Lima 42K.

1. Solo necesitas dos cucharadas de granola, media manzana verde, tres fresas, kiwi y mango cortado en cuadritos, dos cucharadas de yogurt griego y un chorrito de miel.

2. Vierte las dos cucharadas de granola dentro de un vaso, coloca la primera porción de frutas encima de ésta y un chorrito de miel.

3. Cubre la mezcla con las cucharadas de yogurt griego y repite el proceso con la otra porción de frutas, agrega otro chorrito de miel, finaliza con un puñado de granola adicional ¡y listo!.